Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 19:22
 

Муздиман проведет бой против чемпионки после победы нокаутом

  Комментарии

Поделиться
Муздиман проведет бой против чемпионки после победы нокаутом Балауса Муздиман. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) узнала имя следующей соперницы. Свой очередной поединок на профессиональном ринге спортсменка проведет 25 июля в Алматы, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) узнала имя следующей соперницы. Свой очередной поединок на профессиональном ринге спортсменка проведет 25 июля в Алматы, передают Vesti.kz.

Кто станет соперницей?

Бой состоится во Дворце спорта имени Балуана Шолака в рамках вечера профессионального бокса, организованного Akhmedov Promotions. Соперницей непобеждённой казахстанки станет представительница Кыргызстана Аделина Сатыбалдиева, которая ранее становилась чемпионкой своей страны в любительском боксе.

Возвращение после травмы

Последний раз Балауса выходила на ринг 5 сентября 2025 года в Алматы. Тогда она досрочно победила представительницу Индии Мамту Сингх.

Следующий поединок казахстанская спортсменка планировала провести 27 декабря 2025 года, однако была вынуждена отказаться от выступления из-за травмы шеи, о чём сообщила незадолго до боя.

Теперь Муздиман полностью восстановилась и спустя почти 11 месяцев вновь выйдет на профессиональный ринг, где постарается продлить свою победную серию и сохранить статус непобеждённой боксёрши.

Стал известен полный кард турнира с титульным боем Али Ахмедова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!