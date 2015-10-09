Муздиман проведет бой против чемпионки после победы нокаутом

Казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) узнала имя следующей соперницы. Свой очередной поединок на профессиональном ринге спортсменка проведет 25 июля в Алматы, передают Vesti.kz.

Кто станет соперницей?

Бой состоится во Дворце спорта имени Балуана Шолака в рамках вечера профессионального бокса, организованного Akhmedov Promotions. Соперницей непобеждённой казахстанки станет представительница Кыргызстана Аделина Сатыбалдиева, которая ранее становилась чемпионкой своей страны в любительском боксе.

Возвращение после травмы

Последний раз Балауса выходила на ринг 5 сентября 2025 года в Алматы. Тогда она досрочно победила представительницу Индии Мамту Сингх.

Следующий поединок казахстанская спортсменка планировала провести 27 декабря 2025 года, однако была вынуждена отказаться от выступления из-за травмы шеи, о чём сообщила незадолго до боя.

Теперь Муздиман полностью восстановилась и спустя почти 11 месяцев вновь выйдет на профессиональный ринг, где постарается продлить свою победную серию и сохранить статус непобеждённой боксёрши.

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