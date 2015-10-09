Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 00:21
 

Разгромом обернулся бой вице-чемпиона мира из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел в 1/8 финала на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весе до 60 килограммов он встречался с боксером из Монголии Цэндбаатаром Эрдэнэбатом.

Поединок завершился в пользу Темиржанова единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). 

Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Отметим, что ранее, 6 декабря, три казахстанца вышли в 1/8 финала. Сабыржан Аккалыков (75 кг) нокаутом победил Джошуа Аарона Казена из Сейшельских островов.

Сакен Бибосынов (54 кг) разгромил Катлего Кеорапеце из Ботсваны.

В свою очередь Даниял Сабит (51 кг) разгромил Кельвина Майну из Кении.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

