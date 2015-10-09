Казахстан с разгрома стартовал на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Даниял Сабит выиграл первый бой на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весе до 51 килограмма он встречался с Кельвином Майной из Кении. Поединок сложился в пользу Сабита и завершился его победой по итогам трех раундов единогласным решением судей (5:0).

Таким образом, Сабит вышел в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня, 6 декабря, два казахстанца вышли в 1/8 финала. Сабыржан Аккалыков (75 кг) нокаутом победил Джошуа Аарона Казена из Сейшельских островов.

Сакен Бибосынов (54 кг) разгромил Катлего Кеорапеце из Ботсваны.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

