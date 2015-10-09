Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 22:39
 

Бибосынов учинил разгром на чемпионате мира по боксу

  Комментарии

Бибосынов учинил разгром на чемпионате мира по боксу Сакен Бибосынов. Фото: ©Турар Казангапов, НОК РК

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов стартовал с победы на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/16 финала в весе до 54 килограммов был Катлего Кеорапеце из Ботсваны.

Поединок прошел под полным преимуществом Сакена и завершился его победой единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, Бибосынов выступит в 1/8 финала.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

