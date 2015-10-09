Деклассом и нокаутом обернулся бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков провел первый бой на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с Джошуа Аароном Казеном из Сейшельских островов.

В первом раунде соперник Аккалыкова побывал в нокдауне. По итогам трехминутки судьи отдали преимущество казахстанцу - 5:0.

Во втором раунде Аккалыков продолжил доминировать. В одной из атак он потряс оппонента после чего, тот оказался на канвасе ринга - победа казахстанца нокаутом и выход в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня, 6 декабря на мировом первенстве под эгидой IBA выступят еще три казахстанца - Даниял Сабит (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг) и Серик Темиржанов (60 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

