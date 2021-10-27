Прямая трансляция боев третьего дня ЧМ-2021 с участием профи-боксера с титулом WBA из Казахстана

Сегодня, 27 октября, на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) выступят два представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Асланбек Шымбергенов в рамках 1/32 финала турнира в весовой категории до 71 килограмма встретится с иранцем Фархадом Моради Аташгахом, а соперником Бека Нурмаганбетова по 1/16 финала в категории до 86 килограммов будет бразилец Кено Мачадо.

Оба поединка пройдут в дневной сессии. Начало в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире их покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Отметим, что Нурмаганбетов выступает на профессиональном ринге, где провел пять боев и во всех одержал победы (три нокаутом), а также завоевал титул WBA International во втором среднем весе. Боксер вернулся в сборную Казахстана, чтобы стать чемпионом мира. Также он является чемпионом Азии-2019.

Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу

Напомним, свои стартовые поединки на ЧМ-2021 уже выиграли четыре казахстанца - Нурканат Райыс (до 75 килограммов), Сакен Бибосынов (51), Серик Темиржанов (57) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (67).

Казахстан представлен во всех 13 весовых категориях на ЧМ-2021. Расписание боев доступно здесь.

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