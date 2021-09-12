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Чемпион Азии из Казахстана нокаутировал мексиканскую "Акулу" и завоевал титул от WBA в своем пятом бою в профи

Чемпион Азии из Казахстана нокаутировал мексиканскую "Акулу" и завоевал титул от WBA в своем пятом бою в профи
©КФБ
Новости спорта Бокс Профи-бокс

23-летний казахстанский боксер Бек Нурмаганбет одержал досрочную победу и завоевал титул WBA International во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел поединок за вакантный пояс в рамках вечера бокса "Битва кочевников 2" в Нур-Султане против 30-летнего мексиканца Бруно Сандовала по прозвищу "Акула". 

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился уже в первом. Спустя всего несколько секунд после начала казахстанец отправил соперника в нокдаун, а на последней минуте нокаутировал. 

Напомним, Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне прошлого года.

В главном бою "Битвы кочевников 2" казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10KO) выйдет против Леннокса Аллена (22-1-1, 14КО) из Гайаны. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

В карде же ранее выступил ряд казахстанцев. Так, Фируза Шарипова вырубила не имеющую опыта в боксе чемпионку по муай-таю, супертяж Данила Семенов одержал свою четвертую победу в профи, а 21-летний Евгений Павлов завоевал пояс WBA International во втором легчайшем весе.

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Метки:
Нурмаганбет Бек WBA Профессиональный бокс

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