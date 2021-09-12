Казахстанский супертяж одержал победу на "Битве Кочевников" в Нур-Султане

22-летний казахстанский супертяж Данила Семенов одержал четвертую победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок прошел в рамках карда вечера бокса "Битва Кочевников 2" в Нур-Султане и был рассчитан на шесть раундов. Соперником Семенова стал 36-летний Викапита Мероро из Намибии.

Боксеры прошли всю дистанцию и в итоге победителем по очкам стал Семенов, который одержал четвертую победу в профи при отсутствии поражений.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса будет драться казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10KO) против Леннокса Алена (22-1-1, 14КО) из Гайаны. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

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