Фируза Шарипова вырубила не имеющую опыта в боксе чемпионку по муай-таю

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу на вечере бокса "Битва кочевников 2" в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей стала россиянка Любовь Белякова, которая, судя по всему, дебютировала в профи. У нее до этого не было боксерских боев, зато она является многократной чемпионкой Украины по тайскому боксу, чемпионкой Всемирного турнира Таиланд и обладательницей Кубка России 2020.

Этот поединок почему-то не значился на BoxRec. Он был рассчитан на шесть раундов. Уже во втором казахстанка отправила свою соперницу в нокдаун, после отсчета которого рефери решил остановить поединок.

Если бой будет учитываться в рейтинге, то он станет для Шариповой 15-м в профи и 14-м победным.

Напомним, что ранее в рамках этого вечера бокса также свою четвертую победу в профи одержал 22-летний казахстанский супертяж Данила Семенов, а 21-летний Евгений Павлов завоевал пояс WBA International во втором легчайшем весе.

В главном же бою шоу казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10KO) выйдет против Леннокса Аллена (22-1-1, 14КО) из Гайаны. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Шарипова вместо боя с чемпионкой мира победила работающую в СИЗО спарринг-партнера

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!