21-летний казахстанский боксер удосрочил соперника и завоевал пояс от WBA

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов завоевал пояс WBA International во втором легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его поединка, который прошел в рамках карда вечера бокса "Битва кочевников 2" в Нур-Султане и был рассчитан на десять раундов. Соперником Павлова стал 25-летний Исаак Сэки из Ганы.

В третьем раунде казахстанец уже перед самым гонгом отправил соперника в нокдаун. А в начале четвертого продолжил избиение, и рефери остановил бой.

Эта победа стала для Павлова пятой в профи и четвертой досрочной.

Напомним, что ранее в рамках этого вечера бокса также свою четвертую победу в профи одержал 22-летний казахстанский супертяж Данила Семенов. В главном же поединке будет драться казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10KO) против Леннокса Аллена (22-1-1, 14КО) из Гайаны. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!