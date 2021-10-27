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Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу

Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу
©AIBA
Новости спорта Бокс Любительский бокс

24-летний казахстанский легковес Сакен Бибосынов вырвал победу у олимпийского чемпиона из Узбекистана, а кубинская звезда Энди Крус начал путь за третьим мировым титулом в карьере. О главных моментах второго дня ЧМ-2021 - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Бронзовый призер Игр-2020 Бибосынов единогласным решением судей в категории до 51 килограмма выиграл у золотого медалиста Игр-2016 Хасанбоя Дусматова из Узбекистана, совершив самую яркую сенсацию первых соревновательных дней. Казахстанец победил в первом и третьем раундах и пробился в следующий раунд, где его ждет Дипак из Индии.

Прошли во второй круг еще несколько сильных боксеров. Это Юбирхен Мартинес Ривас из Колумбии и Денис Салотских из Беларуси. Добавим к ним еще Ахтема Закирова из России, Нодари Дарбаидзе из Грузии и американца Роско Хилла, которые выступали в дневной сессии, а также призеров ЧЕ-2019 - Артур Оганесян из Армении и Федерико Серра из Италии.

В категории 75 килограммов свой поединок на турнире выиграл 21-летний казахстанец Нурканат Райыс, а компанию ему в следующем круге составят несколько потенциальных конкурентов - Салваторе Кавалларо из Италии, Сумит из Индии, Ионлис Эрнандес Мартинес из Кубы и Саиджамшид Жафаров из Узбекистана.

Несколько крепких исполнителей выступали в первом тяжелом весе (до 92 килограммов). Это Азиз Аббес Мухидин из Италии, Энмануэль Рейес Пла из Испании, Нарендер из Индии и Владислав Смягликов из Беларуси. С победы стартовал кубинец Энди Крус (до 63,5 килограмма), который дважды уже был первым на ЧМ, а вместе с ним в следующий раунд пробились Мишилт Баттумур из Монголии и Шива Тапа из Индии.

Обратим внимание и еще на четырех боксеров, которые выступали в категории до 80 килограммов. Без борьбы в следующий круг квалифицировался Одилжон Аслонов из Узбекистана, а Лука Плантич из Хорватии, Савелий Садома из России и Шаббос Негматуллоев из Таджикистана свои бои выиграли, успешно дебютировав на турнире в Сербии.

Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу

Напомним, ранее вступили в борьбу еще два казахстанца - первые поединки выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов).

Расписание боев других боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

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Метки:
ЧМ по боксу Сербия Сборная Казахстана по боксу Райыс Нурканат Бибосынов Сакен Жусупов Абылайхан Темиржанов Серик Куба Россия Украина

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