Протест, досрочные победы и плюс два для Казахстана. Как прошел первый день на ЧМ по боксу

Сборная Казахстана по боксу стартовала на чемпионате мира в Сербии победами двух своих спортсменов, а участник по фамилии Киркоров досрочно вылетел из турнира. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Оглашение официальных итогов первого соревновательного дня задержалось из-за поданного протеста. Не сообщается, какой поединок вызвал споры, но под предполагаемый подходят две встречи. Японец Севонрет Оказава в категории до 67 килограммов со счетом 3:2 выиграл у Мигеля Феррина из Эквадора, а кореец Ли Сан Мин в этом же дивизионе с тем же счетом одолел Брайна Переза из Пуэрто-Рико.

Первым из казахстанцев на ринг вышел Серик Темиржанов и был признан победителем в бою с действующим чемпионом Азии - Энкх-Амаром Хархуу из Монголии. Итоговый вердикт шокировал не только монгольского боксера, но и судью-информатора, который вопреки официальному решению объявил победителем Хархуу. В следующий круг дивизиона с лимитом в 57 килограммов все равно прошел Темиржанов.

С победы раздельным решением судей турнир в этой же категории начал еще один интересный боксер - американец Джамал Харви. Он со счетом 4:1 выиграл у бельгийца Василя Устуроя. Пробились во второй круг еще два потенциальных конкурента казахстанца - Рохит Мор из Индии и кубинец Освел Кабальеро Гарсия.

Успешно турнир начал двукратный призер мировых турниров из Казахстана - Абылайхан Жусупов. В первом бою 24-летний капитан национальной сборной, который выступает в категории до 67 килограммов, победил Лин Ю из Китайского Тайпея, а во втором круге встретится с Кристианом Паласио из Венесуэлы.

Прошли дальше после стартовых поединков также Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана, Чинзориг Баатарсух из Монголии и Кевин Хэйлер Браун Бэйзэн из Кубы. Проиграл первый бой болгарский боксер с известной фамилией Киркоров: Венсан Степан уступил по очкам Мартину Скогейму из Норвегии.

Досрочную победу одержал Жаксылык Талайбеков из Кыргызстана. Сначала он с соперником из Камеруна Жаном Мари Онана обменялся нокдаунами, а в третьем раунде, после очередного падения африканца, рефери решил прекратить встречу. Талайбеков к моменту остановки противостояния выигрывал бой по очкам.

Судьи остановили еще два боя. Мексиканец Мигель Вега Баррерас (до 57 килограммов) за два раунда выиграл у Умара Байвы из Германии, а бразилец Вандерсон де Оливейра (до 67 килограммов) на первой минуте третьего раунда зафиксировал победу над Атичаем Фоемсапом из Таиланда.

Добавим, ранее были оценены шансы казахстанцев на успех в стартовых боях турнира, а лучший боксер состязания может получить ценный трофей. Расписание боев других боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021

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