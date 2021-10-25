Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел во второй предварительный круг чемпионата мира в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом бою Темиржанов выиграл у действующего чемпиона Азии - Энкх-Амара Хархуу из Монголии. Судьи отдали победу единогласным решением.

Во втором раунде бой был остановлен - рефери проконсультировался с врачом о том, может ли тот продолжить бой.

Соперником 23-летнего казахстанца станет победитель молодежного чемпионата Азии-2019 - японский боксер Рейто Цуцуми.

Добавим, что ранее были выявлена возможная успешность казахстанских участников чемпионата мира в Белграде.

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