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Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу

Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу
©Данияр Майлыбаев
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел во второй предварительный круг чемпионата мира в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом бою Темиржанов выиграл у действующего чемпиона Азии - Энкх-Амара Хархуу из Монголии. Судьи отдали победу единогласным решением.

Во втором раунде бой был остановлен - рефери проконсультировался с врачом о том, может ли тот продолжить бой.

Соперником 23-летнего казахстанца станет победитель молодежного чемпионата Азии-2019 - японский боксер Рейто Цуцуми.

Добавим, что ранее были выявлена возможная успешность казахстанских участников чемпионата мира в Белграде.

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Метки:
ЧМ по боксу Сербия Темиржанов Серик Япония

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