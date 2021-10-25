 FwudKU9QNjbTwsuPZpK8onL7DSlq5X3aCO2PoRj2
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021

Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021
©olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Боксеров сборной Казахстана ждет пара дуэлей с соперниками Узбекистана на стартовых этапах чемпионата мира в Сербии, а у некоторых сетки позволяют претендовать на медали еще до старта первых боев. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Первые казахстанцы вступают в борьбу за медали уже сегодня, 25 октября, а поединки пройдут в вечерней программе.

48 килограммов (1/8)

Темиртас Жусупов - Омер Ахметович (Сербия)/Мухаммет Унлу (Турция)

33-летний казахстанец начнет турнир с боя с одним из призеров своих стран, а уже в четвертьфинале будет серьезное испытание. На бой с Жусуповым претендуют чемпион Азии Нодиржон Мирзахмедов из Узбекистана или ирландец Рикки Несбитт. Две победы - и Темиртас с медалью чемпионата мира.

51 килограмм (1/16)

Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

Казахстанцу не повезло. Его ждет поединок с главным возвращением турнира - олимпийским чемпионом из Узбекистана. Что дальше, если один самых ярких боксеров нашей сборной выйдет на победителя пары двух призеров континентальных турниров - Дипака из Индии и Азата Усеналиева из Кыргызстана.

54 килограмма (1/16)

Махмуд Сабырхан - Ин Ку Ким (Корея)

20-летний дебютирует на мировом турнире, а ждет его довольно сложная оппозиция. Корейский боксер нашел себе место среди топовых боксеров континента: дважды он брал серебро на чемпионатах Азии и бронзу на ЧМ-2017. Для Сабырхана этот поединок станет настоящим экзаменом.

57 килограммов (1/32)

Серик Темиржанов - Энкх-Амар Хархуу (Монголия)

Еще одна суперсложная битва. 23-летнего казахстанца ждет в первом круге действующий чемпион Азии из Монголии. Чемпион Казахстана не смог реализовать себя на Олимпиаде, но на мировом турнире он получает еще один шанс. Соперник крепкий, но пройти можно.

60 килограммов (1/16)

Саматали Тольтаев - Тамба Сонгор (Сьерра-Леоне)/Хунатип Пиднуч (Таиланд)

Успешность казахстанца зависит от его собственной формы и верной тактики. Пару кругов 21-летний Тольтаев способен преодолеть с запасом по затраченной энергии. В четвертьфинале его ждут уже серьезные конкуренты - Софиан Умиха из Франции, Карен Тонаканян из Армении или Вариндер Сингх из Индии.

63,5 килограмма (1/16)

Санатали Тольтаев - Васил Чеботари (Молдова)

До четвертьфинала 21-летнего ждут бои против боксеров из Молдовы и Украины. Вслед Чеботари будет поединок с Денисом Песоцким, который в сентябре выиграл чемпионат своей страны. Предположим, что эти победы откроют путь к медалям чемпионата мира.

67 килограммов (1/32)

Абылайхан Жусупов - Лин Ю (Тайпей)

24-летний Жусупов должен быть на пьедестале. Капитану сборной Казахстана, можно сказать, повезло с жеребьевкой. Первые три круга он должен проходить уверенно, а вот в четвертьфинале первый серьезный конкурент. Им станет победитель пары Винченцо Манжикапре из Италии и Чинзориг Баатарсух из Монголии.

71 килограмм (1/32)

Асланбек Шымбергенов - Фархад Моради Аташгах (Иран)

Еще один вес, где казахстанцу не очень повезло. 28-летней Шымбергенов получил шанс проявить себя, но если бой с иранцем он выиграет, то во втором поединке будет сложнее. Оппозицией будет серебряный медалист Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов из Узбекистана. Как и для Бибосынова, этот бой определяющий для Шымбергенова на турнире.

75 килограммов (1/32)

Нурканат Райыс - Стефан Савкович (Черногория)

21-летний дебютант Райыс попал в группу примерно равных соперников, где выделяется только итальянский серебряный призер Евро-2019 Сальваторе Кавалларо. В остальном у казахстанца есть все шансы продвинуться далеко по турнирной сетке.

80 килограммов (1/16)

Нурбек Оралбай - Исаиас Фильо (Бразилия)

Сетка Оралбая выглядит очень оптимистично. В дивизионе нет ярких звезд, что дает шанс победителю молодежного чемпионата мира серьезно заявить о себе. Есть конкуренты из Узбекистана, США или Англии, но 21-летний боксер способен дойти до пьедестала.

86 килограммов (1/16)

Бек Нурмаганбет - Кено Мачадо (Бразилия)

23-летний чемпион Азии получил шанс боксировать на чемпионате мира, а уже в первом бою встретится с бразильцем Мачадо. Если казахстанец пройдет крепкого южноамериканца, то его, скорее всего, ждет чемпион Азии-2019 - Ким Хьен Кю из Южной Кореи. Тот самый, который два года назад оставил Василия Левита, но затем его результаты пошли на спад.

92 килограмма (1/16)

Айбек Оралбай - Матеус Петр Березницки (Польша)

Первый соперник не выглядит непроходимым, а вот далее будут боксеры из Беларуси и Узбекистана. Владислав Смягликов выиграл серебро на домашнем чемпионате Европы, а вот Мадияр Саидрахимов не такой титулованный, но боксеры этой страны не раз останавливали казахстанцев.

+92 килограмма (1/16)

Нурлан Сапарбай - Аюб Гадфа Дрисси Ел Аиссаоуи (Испания)

24-летний казахстанец дебютирует, а в соперники ему достался оппонент из Испании. Сложно оценить готовность Нурлана к турниру, но он показал свою готовность тренерскому штабу, значит, способен дать результат. Самый опасный соперник на старте ЧМ - бронзовый призер ЧЕ-2019 Марко Милун из Хорватии.

Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу

Напомним, ранее прошла жеребьевка турнира, а уже сегодня, 25 октября, на ринг выйдут два казахстанских боксера. Самого техничного боксера может ждать новый приз.

Материал публикуется при поддержке 1xbet - спонсора спортивных эмоций! Новым игрокам 1xbet предлагает Бонус на первый депозит до 200 000 тенге.
Получить бонус

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ по боксу Сербия Жусупов Темиртас Бибосынов Сакен Сабырхан Махмуд Темиржанов Серик Тольтаев Саматали Тольтаев Санатали Жусупов Абылайхан Шымбергенов Асланбек Райыс Нурканат Оралбай Нурбек Оралбай Айбек Нурмаганбет Бек Сапарбай Нурлан Узбекистан Россия Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:54
Бокс
Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу
Сегодня , 18:57
Бокс
"Чтобы казахская школа бокса продолжила свою карьеру". Министр культуры и спорта пожелала удачи сборной на ЧМ "Чтобы казахская школа бокса продолжила свою карьеру". Министр культуры и спорта пожелала удачи сборной на ЧМ
Сегодня , 17:33
Бокс
Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021 Казахстан против Узбекистана, или кто в нашей сборной "почти выиграл" медаль ЧМ-2021
Сегодня , 10:59
Бокс
На ЧМ по боксу разыграют Кубок Баркера? Артаев передал хранившийся в Казахстане трофей президенту AIBA На ЧМ по боксу разыграют Кубок Баркера? Артаев передал хранившийся в Казахстане трофей президенту AIBA
Сегодня , 09:09
Бокс
Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана
Сегодня , 07:45
Бокс
Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021 Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021
Сегодня , 07:21
Бокс
Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира
Вчера , 23:06
Бокс
Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу
Вчера , 22:24
Бокс
Финал в первом бою! Лучший казахстанец на ОИ-2020 попал на олимпийского чемпиона из Узбекистана Финал в первом бою! Лучший казахстанец на ОИ-2020 попал на олимпийского чемпиона из Узбекистана
Вчера , 21:13
Бокс
Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии
Вчера , 17:32
Бокс
Ольга Бузова откроет чемпионат мира по боксу в Белграде Ольга Бузова откроет чемпионат мира по боксу в Белграде
Вчера , 07:25
Бокс
На чемпионате мира по боксу с участием Казахстана назревает скандал. Подробности На чемпионате мира по боксу с участием Казахстана назревает скандал. Подробности
23 октября, 23:47
Бокс
"Казахи в Белграде". Сборная Казахстана по боксу провела тренировку перед стартом чемпионата мира "Казахи в Белграде". Сборная Казахстана по боксу провела тренировку перед стартом чемпионата мира
23 октября, 11:21
Бокс
"Әрқайсына мықты тактика қойып берді". Жас боксшылар Қайрат Сәтжановтың баптауы жайлы "Әрқайсына мықты тактика қойып берді". Жас боксшылар Қайрат Сәтжановтың баптауы жайлы
23 октября, 09:21
Бокс
На дуэль с Казахстаном? Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на ЧМ-2021 На дуэль с Казахстаном? Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на ЧМ-2021
22 октября, 13:31
Бокс
"Показал, что он лидер". Чемпион мира высказался о новом составе сборной Казахстана на ЧМ по боксу "Показал, что он лидер". Чемпион мира высказался о новом составе сборной Казахстана на ЧМ по боксу
22 октября, 08:53
Бокс
Новый тренер сборной Казахстана озвучил медальный план на ЧМ по боксу и объяснил состав Новый тренер сборной Казахстана озвучил медальный план на ЧМ по боксу и объяснил состав
21 октября, 21:00
Бокс
Серик Сапиев сравнил ценность олимпийского золота с чемпионским поясом Серик Сапиев сравнил ценность олимпийского золота с чемпионским поясом
21 октября, 14:42
Бокс
Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу
21 октября, 14:27
Бокс
"Похож на Ломаченко". Чемпион мира отметил яркого дебютанта сборной Казахстана на ЧМ-2021 "Похож на Ломаченко". Чемпион мира отметил яркого дебютанта сборной Казахстана на ЧМ-2021
21 октября, 00:29
Бокс
Серик Сапиев назвал новое место работы Серик Сапиев назвал новое место работы
20 октября, 22:49
Бокс
Молодой боксер убил ножом дикого медведя на Иртыше Молодой боксер убил ножом дикого медведя на Иртыше
20 октября, 15:15
Бокс
"Ждал китайца, но получил узбека". Чемпион мира из Казахстана высказался о победе на самом успешном ЧМ по боксу "Ждал китайца, но получил узбека". Чемпион мира из Казахстана высказался о победе на самом успешном ЧМ по боксу
19 октября, 22:04
Бокс
Дуэли с Узбекистаном и суперзвезды из Кубы. Кто остановит Казахстан на пути к победе на ЧМ-2021 Дуэли с Узбекистаном и суперзвезды из Кубы. Кто остановит Казахстан на пути к победе на ЧМ-2021
19 октября, 18:40
Около спорта
Серик Сапиев прокомментировал свое увольнение из Минспорта Серик Сапиев прокомментировал свое увольнение из Минспорта
19 октября, 17:19
Около спорта
Названа причина увольнения Серика Сапиева из Минспорта Названа причина увольнения Серика Сапиева из Минспорта
19 октября, 16:58
Бокс
Соперник Елеусинова по финалу Рио-2016 из Узбекистана вернулся в любители ради золота ЧМ по боксу Соперник Елеусинова по финалу Рио-2016 из Узбекистана вернулся в любители ради золота ЧМ по боксу
19 октября, 16:04
Около спорта
Стало известно об увольнении Серика Сапиева из Минспорта Стало известно об увольнении Серика Сапиева из Минспорта
19 октября, 15:00
Бокс
Без олимпийцев. Сборная России выбрала состав на чемпионат мира по боксу с участием Казахстана Без олимпийцев. Сборная России выбрала состав на чемпионат мира по боксу с участием Казахстана
19 октября, 12:31
Бокс
Ждем еще одну сенсацию, или как Казахстан состязался с Узбекистаном, Кубой и Россией на ЧМ по боксу Ждем еще одну сенсацию, или как Казахстан состязался с Узбекистаном, Кубой и Россией на ЧМ по боксу
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus