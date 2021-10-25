Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана

Сегодня, 25 октября, в Белграде (Сербия) стартует чемпионат мира по боксу, на котором свои первые бои проведут представители сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, в 1/32 финала весовой категории до 57 килограммов казахстанец Серик Темиржанов встретится с монголом Энх-Амаром Хархуу.

Его партнер по сборной Абылайхан Жусупов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, на старте турнира встретится с Ю Линем из Тайбэя.

В прямом эфире ЧМ покажет телеканал Qazsport, начало в 22:00 по времени Нур-Султана. Трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, Казахстан будет представлен в 13 весовых категориях на ЧМ-2021, накануне состоялась жеребьевка. Расписание боев доступно здесь.

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