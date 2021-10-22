Новый тренер сборной Казахстана озвучил медальный план на ЧМ по боксу и объяснил состав

Новый главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о задачах на предстоящий чемпионат мира в Сербии, а также о процессе отбора в команду. Его слова приводит КФБ.

Продолжение 1. Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

- Почему Даниял Сабит не поехал в Сербию?

- Мы, вице-директор и исполнительный директор Федерации бокса, поставили драться Данияла Сабита с Темиртасом Жусуповым. В прошлую пятницу они провели спарринг. В понедельник Темиртас и Даниял провели бой. Судьями были пять наших тренеров. Все пятеро отдали победу Жусупову со счетом 5:0.



- Абылайхан Жусупов ранее участвовал в двух чемпионатах мира и завоевал бронзовую медаль. На этот раз перешел в весовую категорию до 67 килограммов. Почему не перешел в 71?

- Абылайхан Жусупов не доходит до 71, он весит 67 килограммов. Аблайхан также выиграл у двух боксеров. В первом поединке он победил молодого боксера Дархана Дуйсебая. Во второй день мы пригласили профессионального спарринг-партнера Дулата Бекбауова, и он победил. Этот бой также судили тренеры. Счет 5:0 в пользу Абылайхана.



- Почему в состав не вошел Сагындык Тогамбай?

- Его пригласил на спарринг профессиональный боксер Бек Нурмаганбет. Бек - чемпион Азии, эти двое встретились в ринге. Сагындык Тогамбай хорошо дрался, но по очкам он уступил Нурмаганбету. Бек выиграл тот бой.



- Сколько медалей планируете завоевать в Белграде?



- Это будет самый крупный чемпионат мира в истории. В соревнованиях примут участие около 650 боксеров из более чем сотни стран. Значит, будет большая конкуренция. В турнире также примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы Азии, Европы и мира. Это будет очень интересный чемпионат. Наши боксеры хорошо подготовлены. Все хотят боксировать. Говорим ребятам: "Поедем в Белград, займем первое общекомандное место! Давайте все попробуем и поставим перед собой такую ​​цель! Каждый из вас достоин стать победителем! Помимо победы, нам нужно получить титул "Лучший боксер"! Все в наших руках!" - так я вдохновляю. Мы очень хотим победить и приложим все усилия.

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Напомним, чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября. Общий призовой фонд составит 2,6 миллиона долларов. Победители получат от организаторов по сто тысяч долларов, серебряные призеры - по 50 тысяч, а обладатели бронзы - по 25 тысяч.

Также победители ЧМ получат специальные пояса от AIBA. Есть изменения и по перчаткам.

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