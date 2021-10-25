Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира

Стало известно расписание первых боев представителей сборной Казахстана по боксу на чемпионате мира, который принимает Белград (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки уже в первом круге подопечным Кайрата Сатжанова выпали соперники из Узбекистана. Подробнее можно прочитать здесь.
Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу
25 октября
57 килограммов (1/32). Серик Темиржанов - Энх-Амар Хархуу (Монголия).
67 килограммов (1/32). Абылайхан Жусупов - Ю Линь (Тайбэй).
26 октября
51 килограмм (1/16). Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов (Узбекистан).
75 килограммов (1/32). Нурканат Райыс - Стефан Савкович (Черногория).
27 октября
71 килограмм (1/32). Асланбек Шымбергенов - Фархад Моради Аташгах (Иран.)
86 килограммов (1/16). Бек Нурмаганбет - Кено Мачадо (Бразилия).
28 октября
+92 килограмма (1/16). Нурлан Сапарбай - Аюба Гадфа Дрисси (Испания).
29 октября
54 килограмма (1/16). Махмуд Сабырхан - Ин Кю Ким (Южная Корея).
60 килограммов (1/16). Саматали Тольтаев - Тамба Соргор (Сьерра-Леоне) / Хунатип Пиднуч (Таиланд).
92 килограмма (1/16). Айбек Оралбай - Матеуш Березницки (Польша).
30 октября
48 килограммов (1/8). Темиртас Жусупов - Мухаммет Унлу (Турция) / Омер Аметович (Сербия).
63,5 килограмма (1/16). Санатали Тольтаев - Васил Чеботари (Молдова).
80 килограммов (1/16). Нурбек Оралбай - Исаяс Фильо (Бразилия).
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