Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

Сегодня, 21 октября, сборная Казахстана по боксу вылетает на чемпионат мира, который пройдет в Белграде (Сербия), сообщается на сайте КФБ.

В отсутствие Камшыбека Кункабаева, который официально об уходе из сборной не заявлял, но пропускает турнир и готовится к бою в профи, новым капитаном выбран призер чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Абылайхан Жусупов.

Состав сборной Казахстана:

48 килограммов - Темиртас Жусупов

51 килограмм - Сакен Бибосынов

54 килограмма - Махмуд Сабырхан

57 килограммов - Серик Темиржанов

60 килограммов - Саматали Тольтаев

63,5 килограмма - Санатали Тольтаев

67 килограммов - Абылайхан Жусупов

71 килограмм - Асланбек Шымбергенов

75 килограммов - Нурканат Райыс

80 килограммов - Нурбек Оралбай

86 килограммов - Бек Нурмаганбет

92 килограмма - Айбек Оралбай

+92 килограмма - Нурлан Сапарбай



Также изменился состав тренерского штаба. Так, старшим тренером избран Нуркен Андасов. Штатными тренерами стали Гани Ашкеев, Талгат Жакпеков, Максат Бактыбазаров, Аскар Еркебаев, Александр Насибуллин и Нуржан Насанов.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября. Общий призовой фонд составит 2,6 миллиона долларов. Победители получат от организаторов по сто тысяч долларов, серебряные призеры - по 50 тысяч, а обладатели бронзы - по 25 тысяч.

Фото: КФБ

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