Определился следующий соперник Бибосынова после сенсационной победы на ЧМ по боксу

Определился следующий соперник казахстанского боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира в Белграде (Сербия), сообщают Vesti.kz.
В 1/8-й финала весовой категории до 51 килограмма бронзовый призер Олимпиады-2020 встретится с индийцем Дипаком, который победил единогласным решением судей кыргызстанца Азата Усеналиева.
Напомним, что Бибосынов сотворил сенсацию на чемпионате мира, победив в своем стартовом бою олимпийского чемпиона из Узбекистана Хасанбоя Дусматова.
Бой казахстанца в 1/8-й состоится 1 ноября.
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