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Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу

Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу
©Reuters
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов совершил сенсацию на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
Видео полного боя, или как Бибосынов сенсационно победил олимпийского чемпиона из Узбекистана на ЧМ по боксу

В первом круге категории до 51 килограмма 24-летний казахстанец встречался с 28-летним победителем Игр-2016 Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана и выиграл поединок по очкам.

Следующим соперником Бибосынова станет победитель пары между Дипаком из Индии и Азатом Усеналиевым из Кыргызстана.

Напомним, ранее первые поединки выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов).

Сегодня, 26 октября, также свой поединок проведет Нурканат Райыс (до 75 килограммов).

Расписание боев других боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

Протест, досрочные победы и плюс два для Казахстана. Как прошел первый день на ЧМ по боксу

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Метки:
ЧМ по боксу Сербия Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Бибосынов Сакен Олимпиада-2020 Япония Темиржанов Серик Жусупов Абылайхан Райыс Нурканат

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