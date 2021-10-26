Видео полного боя, или как Бибосынов сенсационно победил олимпийского чемпиона из Узбекистана на ЧМ по боксу

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя казахстанского боксера Сакена Бибосынова на старте чемпионата мира в Белграде (Сербия).
Как сообщают Vesti.kz, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в своем первом поединке сенсационно выиграл у победителя Игр-2016 Хасанбоя Дусматова из Узбекистана.
Следующим соперником Бибосынова станет победитель пары Дипак (Индия) - Азат Усеналиев (Кыргызстан).
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