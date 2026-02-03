Прямая трансляция 12 боёв Казахстана на первом турнире по боксу в 2026 году

Сегодня, 3 января, в Испании стартует престижный международный боксёрский турнир Boxam Elite. Уже в первый соревновательный день на ринг выйдут 12 представителей сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Поединки начнутся в 19:30 по времени Казахстана. Прямые трансляции боёв будут доступны по ссылкам ниже:

Ринг A — прямая трансляция

Ринг B — прямая трансляция

Бои с участием казахстанских боксёров:54 кг — Сымбат Алискар — Прити (Индия)57 кг — Шахназ Исаева — Габриэла Вирхайм (Нидерланды)60 кг — Аяжан Ермек — Мауд ван дер Торн (Нидерланды)65 кг — Назерке Серик — Анна Дженни (Швейцария)70 кг — Торехан Сабырхан — Айлтон Монтейро (Кабо-Верде)65 кг — Асем Танатар (Казахстан) — Каял (Индия)60 кг — Даулет Молдашев — Джейк Драйден (Англия)65 кг — Санатали Тольтаев — Габриэль Лабри (Канада)70 кг — Нурбек Мурсал — Витайя Чансон (Таиланд)75 кг — Аман Конысбеков — Лукаш Зыгула (Польша)80 кг — Ерасыл Жакпеков — Джошуа Офори (Канада)80 кг — Азамат Бектас — Джамал Кулиев (Украина)

С полным составом мужской сборной можно ознакомиться здесь. Список женской команды доступен по этой ссылке.

Отметим, что турнир Boxam Elite станет первым официальным стартом для сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Оспорена победа России над Казахстаном в финале ЧМ-2025 по боксу