Нокдауном в первом раунде обернулся бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Представительница Казахстана Наталья Богданова провела дебютный поединок на чемпионате мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

Её соперницей в весовой категории до 70 килограммов стала спортсменка из Индии - Чану Санамача Тхокчом.

Уже в стартовом раунде, благодаря серии точных ударов, Богданова смогла отправить оппонентку в нокдаун - 5:0 в первой трёхминутке.

Второй отрезок с идентичным счётом судьи отдали казахстанке. В решающем раунде Наталья не дала Тхокчом перевернуть исход встречи и добыла уверенную победу, пробившись в следующий этап.

Наталья Богданова — чемпионка Азии 2024 года, обладательница бронзы Азиатских игр в Ханчжоу (2022) и чемпионата мира 2025 года.

Ранее сегодня, 7 сентября, Махмуд Сабырхан победил представителя Мексики Брайана Ортиса; Нурбек Орлабай деклассировал украинца Матвея Ражбу; а Карина Ибрагимова одолела хозяйку ринга англичанку Элизу Глинн.

Также сегодня, в ночь с 7 на 8 сентября, на ринг также поднимется ещё один представитель Казахстана Ертуган Зейнуллинов. Прямая трансляция его поединка будет доступна по ссылке.