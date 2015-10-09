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Любительский бокс
15 июня 20:19
 

Нокаут и медаль, или Как Казахстан стартовал на Кубке мира по боксу

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Нокаут и медаль, или Как Казахстан стартовал на Кубке мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанские боксеры стартовали на втором этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанские боксеры стартовали на втором этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

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В мужской сетке выступили Серик Темиржанов (60 кг), Нурбек Оралбай (90 кг), Сабыржан Аккалыков (80 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

В женской сетке на ринг вышли Наталья Богданова (75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Темиржанов в 1/16 финала встречался с немецким боксером Денисом Брилом и одержал победу единогласным решением судей (5:0).

Аккалыков в 1/16 финала единогласным решением судей одолел китайца Кима Гичэ.


Нурбек Оралбай в поединке 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов противостоял представителю Южной Кореи Ким Гичхэ.

Бой завершился уверенной победой Оралбая техническим нокаутом. Судья остановил поединок после трёх нокдаунов, зафиксировав досрочное завершение встречи в пользу казахстанского спортсмена.


Айбек Оралбай В 1/8 финала в весовой категории свыше 90 килограммов встречался с американцем Наджаем Райтом.

Два раунда сложились в пользу казахстанца - 4:1, 4:1. Заключительную трехминутку забрал боксер из США - 3:2. Итогом поединка стала победа Айбека единогласным решением судей.


В женской сетке Богданова прекратила выступление на соревнованиях, уступив хозяйке ринга Бао Цзыи и уступила ей раздельным решением судей - 1:4.

Исламбекова встречалась с Лионой Дарси из Ирландии. Поединок получился односторонним. По ходу боя Исламбекова трижды отправила соперницу в нокдаун. Во втором раунде после четвертого нокдауна рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Исламбековой.

Выход в полуфинал гарантировал казахстанке как минимум бронзу соревнований. За выход в финал Исламбекова встретится с Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.


Второй этап Кубка мира World Boxing в собрал сильнейшие национальные команды. Турнир продлится с 15 по 21 июня. В нем примут участие 333 спортсмена из 44 стран мира.

Напомним, на первом этапе соревнований в апреле в бразильском Фос-ду-Игуасу сборная Казахстана завоевала семь медалей — три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

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