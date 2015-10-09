Двум боксёрам Казахстана "отдали" золото этапа Кубка мира в Китае

Британский эксперт и обозреватель бокса Тейлор О’Хиггинс поделился мнением о перспективах капитана сборной Казахстана Айбека Оралбая на втором этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

По мнению эксперта, Оралбай является фаворитом на золото в самой тяжёлой весовой категории - свыше 90 килограммов.

"Действующий чемпион мира Айбек Оралбай (Казахстан) является явным фаворитом на золото в супертяжелом весе, хотя на пути к нему его ждут несколько интересных препятствий", — написал Тейлор О’Хиггинс в соцсетях.

Также эксперт выделил в составе сборной Казахстана еще одного боксёра, который способен принести золото.

"Действующий чемпион мира Санжар Ташкенбай (Казахстан) является фаворитом на то, чтобы возглавить подиум в наилегчайшем весе, хотя Анваржан Ходжиев (Кыргызстан) в последнее время одержал несколько солидных побед. В полуфинале Ташкенбай, скорее всего, встретится либо с Мартином Молиной (Испания), либо с Омером Изазом (Австралия) — Молина побеждал Изаза на прошлогоднем турнире трёх наций, хотя это было при домашнем преимуществе в Испании", - добавил он.

Второй этап Кубка мира по боксу проходит в Гуйяне с 15 по 21 июня. В турнире принимают участие 333 боксёра из 44 стран.

Казахстан выставил на турнир 17 боксёров.

Нокаут и медаль, или Как Казахстан стартовал на Кубке мира по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!