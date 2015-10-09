Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Вчера 12:03
 

Узбекистан понёс третью потерю на этапе Кубка мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Узбекистан понёс третью потерю на этапе Кубка мира по боксу ©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

Представитель сборной Узбекистана Миркомил Саитохунов неудачно стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

Поделиться

Представитель сборной Узбекистана Миркомил Саитохунов неудачно стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

Продолжение
Сборная Казахстана понесла первую потерю на этапе Кубка мира по боксу
Вчера 14:05  
Назым Кызайбай победила призёрку Олимпиады на этапе Кубка мира по боксу
Вчера 15:10  
Разгром произошел в бою Казахстана на Кубке мира по боксу
Вчера 17:27  
Камбэком обернулся бой Нурбека Оралбая с чемпионом мира из Узбекистана
Вчера 18:55  

В 1/16 финала весовой категории до 65 килограммов Саитохунов встречался с монгольским боксёром Бату Улзии и уступил ему раздельным решением судей - 2:3.

Для Узбекистана это третья потеря на турнире. Ранее свои стартовые поединки проиграли Азиза Ёкубова (54 кг) и Рухшона Парпиева (80 кг). 

Единственную победу сборной Узбекистана на Кубке мира принёс этнический казах Арман Маханов, выступающий в весе 90+ кг.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00   •   не начат
Чехия
Чехия
- : -
ЮАР
ЮАР
Кто победит в основное время?
Чехия
Ничья
ЮАР
Проголосовало 53 человек

Реклама

Живи спортом!