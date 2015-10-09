Разгром произошел в бою Казахстана на Кубке мира по боксу

Казахстанка Лаура Есенгельды вышла в 1/4 финала второго этапа Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в женской сетке в весе до 70 килограммов она встречалась с соперницей из Испании Унией Мартинез Мас.

Поединок завершился победой казахстанки единогласным решением судей - 5:0.

Ранее казахстанский боксёр Санатали Тольтаев успешно преодолел стартовый барьер на этапе Кубка мира, одержав победу над призёром чемпионата Европы.

Кроме того, ещё один представитель Казахстана Тимур Нурсеитов проявил характер в своём поединке, вырвал победу в напряжённой борьбе и пробился в четвертьфинал турнира.

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай В 1/8 финала весовой категории до 54 килограммов одолела бронзовою призёрку Олимпиады-2024 - Им Э Джи из Южной Кореи.

Впрочем, без потерь не обошлось — сборная Казахстана также потерпела первое поражение на этапе Кубка мира, лишившись одного из своих участников.

Этап Кубка мира по боксу World Boxing проходит в китайском Гуйяне с 15 по 21 июня, собрав сильнейших спортсменов со всего мира. В течение недели ведущие мастера ринга будут бороться за медали одного из самых престижных турниров международного календаря.

Сборную Казахстана на соревнованиях представляют 17 боксёров — девять мужчин и восемь женщин. Все они выступят в своих весовых категориях и постараются завоевать награды этапа Кубка мира, защищая честь страны на крупном международном турнире.

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