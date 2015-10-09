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Любительский бокс
Вчера 08:28
 

Казахстанец побил призёра чемпионата Европы на этапе Кубка мира по боксу

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Казахстанец побил призёра чемпионата Европы на этапе Кубка мира по боксу Санатали Тольтаев. ©KBF

Казахстанский боксёр Санатали Тольтаев провёл стартовый поединок на этапе Кубка мира, который проходит в Гуйане (Китай), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Санатали Тольтаев провёл стартовый поединок на этапе Кубка мира, который проходит в Гуйане (Китай), передают Vesti.kz.

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В бою весовой категории до 65 килограммов ему противостоял бронзовый призёр чемпионата Европы-2024 - Малик Хасанов из Азербайджана. Встреча прошла в рамках 1/8 финала и завершилась победой Тольтаева после остановки рефери из-за рассечения у соперника.

Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинал, а его оппонент покидает турнир.

Тольтаев - победитель ЧА среди молодежи (2017), победитель молодёжных спортивных игр (2017), бронзовый призёр ЧРК (2017), победитель ЧРК (2018), обладатель бронзы ЧА среди взрослых (2019). Его рекорд в профи (4-1, 2 КО).

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собирает сильнейших боксёров со всего мира.

Сборную Казахстана на турнире представляют 17 спортсменов — 9 мужчин и 8 женщин. Подробнее с составом можно ознакомиться по этой ссылке.

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