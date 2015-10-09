Казахстанец вырвал победу и вышел в четвертьфинал этапа Кубка мира по боксу

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Тимур Нурсеитов провёл бой в рамках 1/8-й финала этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.
На этой стадии ему противостоял ирландец Тадхг О'Доннелл.
Встреча в лимите весовой категории до 75 килограммов прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Нурсеитова раздельным решением судей.
Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинал и продолжает борьбу за медали.
Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай) пройдет в период с 15 по 21 июня и соберет сильнейших боксеров со всего мира.
Сборная Казахстана представлена на турнире 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые поборются за медали в своих весовых категориях.
Ранее казахстанец побил призёра чемпионата Европы на этапе Кубка мира по боксу.
Прямая трансляция боёв Оралбая, Кызайбай и других казахстанцев на этапе Кубка мира по боксу
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