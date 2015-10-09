Казахстанец вырвал победу и вышел в четвертьфинал этапа Кубка мира по боксу

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Тимур Нурсеитов провёл бой в рамках 1/8-й финала этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

На этой стадии ему противостоял ирландец Тадхг О'Доннелл.

Встреча в лимите весовой категории до 75 килограммов прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Нурсеитова раздельным решением судей.

Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинал и продолжает борьбу за медали.

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай) пройдет в период с 15 по 21 июня и соберет сильнейших боксеров со всего мира.

Сборная Казахстана представлена на турнире 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые поборются за медали в своих весовых категориях.

Ранее казахстанец побил призёра чемпионата Европы на этапе Кубка мира по боксу.

Прямая трансляция боёв Оралбая, Кызайбай и других казахстанцев на этапе Кубка мира по боксу

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