Прямая трансляция боёв Оралбая, Кызайбай и других казахстанцев на этапе Кубка мира по боксу

Сегодня, 16 июня, во второй день этапа Кубка мира по боксу, который проходит в китайском Гуйяне, на ринг поднимутся шесть представителей Казахстана, передают Vesti.kz.
Утренняя сессия (08:00 по времени Казахстана)
2-я пара. До 65 кг. 1/16 финала. Ринг B
- Санатали Тольтаев — Малик Хасанов (Азербайджан)
6-я пара. До 75 кг. 1/8 финала. Ринг B
- Тимур Нурсеитов — Тадхг О'Доннелл (Ирландия)
Дневная сессия (13:00 по времени Казахстана)
4-я пара. До 55 кг. 1/16 финала. Ринг A
- Тимур Кабдешов — Келви Триндад (Бразилия)
8-я пара. До 54 кг. 1/8 финала. Ринг A
- Назым Кызайбай — Им Э Джи (Южная Корея, бронзовый призёр Олимпиады-2024 в Париже)
Вечерняя сессия (17:00 по времени Казахстана)
1-я пара. До 70 кг. 1/8 финала. Ринг A
- Лаура Есенгельды — Дуния Мартинес Мас (Испания)
7-я пара. До 90 кг. 1/4 финала. Ринг A
- Нурбек Оралбай — Турабек Хабибуллаев (Узбекистан, чемпион мира)
Где смотреть бои казахстанцев на этапе Кубка мира
Поединки, которые пройдут на рингах A и B, в прямом эфире покажет YouTube-канал World Boxnig.
Ринг A
Ринг B
Нокаут и медаль, или Как Казахстан стартовал на Кубке мира по боксу
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