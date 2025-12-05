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ЧМ-2026
Вчера 15:30
 

Соперникам сборной Узбекистана "отдали" победу на ЧМ-2026

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Соперникам сборной Узбекистана "отдали" победу на ЧМ-2026 Сборная Португалии по футболу. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF, украинский боксёр Александр Усик (25-0, 16 КО) высказался о победителе чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF, украинский боксёр Александр Усик (25-0, 16 КО) высказался о победителе чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Это будет Португалия и Криштиану Роналду", – написал Усик в комментариях под публикацией DAZN в социальных сетях.

Португалия на ЧМ-2026

На текущем турнире сборная Португалии выступает в группе K, где её соперниками являются команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Первый матч португальцы проведут 17 июня против ДР Конго.

Форма Роналду перед стартом турнира

Капитан португальской сборной, нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в минувшем сезоне провёл 39 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал пять результативных передач.

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Сегодня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
ДР Конго
ДР Конго
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