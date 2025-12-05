Соперникам сборной Узбекистана "отдали" победу на ЧМ-2026

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF, украинский боксёр Александр Усик (25-0, 16 КО) высказался о победителе чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Это будет Португалия и Криштиану Роналду", – написал Усик в комментариях под публикацией DAZN в социальных сетях.

Португалия на ЧМ-2026

На текущем турнире сборная Португалии выступает в группе K, где её соперниками являются команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Первый матч португальцы проведут 17 июня против ДР Конго.

Форма Роналду перед стартом турнира

Капитан португальской сборной, нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в минувшем сезоне провёл 39 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал пять результативных передач.

Сборная Турции установила антирекорд на ЧМ-2026: такого не было 52 года

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!