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Любительский бокс
Вчера 18:55
 

Камбэком обернулся бой Нурбека Оралбая с чемпионом мира из Узбекистана

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Камбэком обернулся бой Нурбека Оралбая с чемпионом мира из Узбекистана Нурбек Оралбай. Фото: Kazakhstan Boxing Federation©

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай не смог выйти в полуфинал второго этапа Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай не смог выйти в полуфинал второго этапа Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

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В 1/4 финала в весе до 90 килограммов в мужской сетке Оралбай встречался с Турабеком Хабибулаевым из Узбекистана.

Первый раунд сложился в пользу Оралбая - 4:1. Вторая трехминутка оказалась за Хабибулаевым - 3:2. Заключительный отрезок боя соперник казахстанца забрал единогласным решением судей, а общим итогом стала победа боксера из Узбекистана раздельным решением - 3:2.  

Оралбай является одним из лидеров сборной Казахстана. В его активе:

  • серебряная медаль Олимпиады-2024 в Париже
  • золото чемпионата мира 2023 года

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собирает сильнейших боксёров со всего мира.

Что касается Хабибулаева, то он в 2025 году он сначала выиграла чемпионат мира по версии World Boxing, а затем проиграл в финале турнира под эгидой IBA.

Сборную Казахстана на турнире представляют 17 спортсменов — 9 мужчин и 8 женщин. Подробнее с составом можно ознакомиться по этой ссылке.

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