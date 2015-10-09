Камбэком обернулся бой Нурбека Оралбая с чемпионом мира из Узбекистана

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай не смог выйти в полуфинал второго этапа Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 90 килограммов в мужской сетке Оралбай встречался с Турабеком Хабибулаевым из Узбекистана.

Первый раунд сложился в пользу Оралбая - 4:1. Вторая трехминутка оказалась за Хабибулаевым - 3:2. Заключительный отрезок боя соперник казахстанца забрал единогласным решением судей, а общим итогом стала победа боксера из Узбекистана раздельным решением - 3:2.

Оралбай является одним из лидеров сборной Казахстана. В его активе:

серебряная медаль Олимпиады-2024 в Париже

золото чемпионата мира 2023 года

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собирает сильнейших боксёров со всего мира.

Что касается Хабибулаева, то он в 2025 году он сначала выиграла чемпионат мира по версии World Boxing, а затем проиграл в финале турнира под эгидой IBA.

Сборную Казахстана на турнире представляют 17 спортсменов — 9 мужчин и 8 женщин. Подробнее с составом можно ознакомиться по этой ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!