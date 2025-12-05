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ЧМ-2026
Вчера 20:56
 

Месси в центре признания: партнёр по сборной раскрыл личную историю

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Месси в центре признания: партнёр по сборной раскрыл личную историю ©instagram.com/afaseleccion

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о капитане национальной команды Лионеле Месси и его роли в "альбиселесте", сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о капитане национальной команды Лионеле Месси и его роли в "альбиселесте", сообщают Vesti.kz.

"Он особенный. Месси - величайший из всех времён, так что быть с ним в одной раздевалке - это привилегия. Он всегда был моим кумиром, ещё с детства. Я всегда мечтал играть с ним, так что он действительно произвёл на меня сильное впечатление, когда я впервые его увидел. С течением лет, когда я узнал его получше, это стало более привычным. Он замечательный человек, и я так горжусь тем, что делю эти моменты с ним", - приводит слова Фернандеса GiveMeSport.


Напомним, Месси представляет сборную Аргентины с 2005 года и за это время стал настоящим символом команды. В составе национальной сборной он дважды выигрывал Кубок Америки, а также становился чемпионом мира.

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