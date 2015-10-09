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Любительский бокс
Вчера 14:05
 

Сборная Казахстана понесла первую потерю на этапе Кубка мира по боксу

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Сборная Казахстана понесла первую потерю на этапе Кубка мира по боксу Тимур Кабдешов. ©КФБ

Казахстанский боксёр Тимур Кабдешов неудачно стартовал на этапе Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Тимур Кабдешов неудачно стартовал на этапе Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

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В 1/16 финала его соперником, по результату жеребьёвки, стал бразилец Келви Триндад. Их поединок состоялся в лимите весовой категории до 55 килограммов и завершился победой Триндада решением судей.

Стоит отметить, что это первая потеря для мужской сборной Казахстана по боксу. Накануне поражение потерпела одна из лидеров женской команды - Наталья Богданова.

Ранее казахстанец Санатали Тольтаев побил призёра чемпионата Европы на этапе Кубка мира по боксу.

Добавим также, что ещё один наш соотечественник Тимур Нурсеитов вырвал победу и вышел в четвертьфинал этапа Кубка мира по боксу.

Этап Кубка мира World Boxing, который принимает китайский Гуйяне, проходит с 15 по 21 июня. В соревнованиях принимают участие сильнейшие представители мирового бокса, ведущие борьбу за награды престижного турнира.

Казахстан на турнире представляют 17 боксёров — девять мужчин и восемь женщин. Все они выступят в своих весовых категориях и поборются за медали этапа Кубка мира.

Прямая трансляция боёв Оралбая, Кызайбай и других казахстанцев на этапе Кубка мира по боксу

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