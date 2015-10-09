Тремя нокдаунами и нокаутом обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанка Дина Исламбекова вышла в полуфинал этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

В женской сетке в весовой категории свыше 80 килограммов она встречалась с Лионой Дарси из Ирландии.

Поединок получился односторонним. По ходу боя Исламбекова трижды отправила соперницу в нокдаун. Во втором раунде после четвертого нокдауна рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Исламбековой.

Выход в полуфинал гарантировал казахстанке как минимум бронзу соревнований. За выход в финал Исламбекова встретится с Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

Второй этап Кубка мира World Boxing в собрал сильнейшие национальные команды. Турнир продлится с 15 по 21 июня. В нем примут участие 333 спортсмена из 44 стран мира.

Напомним, на первом этапе соревнований в апреле в бразильском Фос-ду-Игуасу сборная Казахстана завоевала семь медалей — три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Добавим, ранее на Кубке мира в Гуйяне свои бои выиграли Серик Темиржанов (60 кг), Нурбек Оралбай (90 кг), Сабыржан Аккалыков (80 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Кроме того, Наталья Богданова (75 кг у женщин) прекратила выступление на соревнованиях в Китае.

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