Неожиданным исходом обернулся бой Махмуда Сабырхана на первом турнире года

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан без особых проблем пробился в следующий раунд престижного турнира Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом поединке ему противостоял француз Гауичер Изайя, уступивший Махмуду по раундам - 5:0 (Сабырхан), 4:1 (Сабырхан), 2:3 (Изайя). Таким образом, казахстанец, считавшийся фаворитом встречи, одержал победу раздельным решением судей и вышел в следующую стадию соревнований.

Махмуд Сабырхан - двукратный чемпион мира (2023, 2025), серебряный призёр мирового первенства 2021 года, вице-чемпион Азии-2022 и чемпион Азии-2024.

Ранее 4 февраля на турнире Рахмина Абдумежитова уступила испанке Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Азиза Исина потерпела поражение в поединке с представительницей Индии Чордари Андуиати. В то же время Нурзат Онгаров одержал победу над канадцем Роком Иссайей и пробился в следующий раунд, аналогичного результата добился и Санжар Ташкенбай.

Позже в течение дня свои бои проведут ещё семь казахстанских спортсменов — прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля и объединяет мужские и женские соревнования. В мужской части Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской сетке заявлены 14 спортсменок, выступающих в девяти категориях.

Отметим, что Boxam Elite стал первым официальным стартом национальной сборной под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.