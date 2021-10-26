"Не идеально, но вполне хорошо". Казахстанец Темиржанов разобрал стартовую победу и высказался о настрое на ЧМ по боксу

Казахстанец Серик Темиржанов прокомментировал свою победу в стартовом поединке на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках 1/32 финала турнира в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встречался с действующим чемпионом Азии - Энкх-Амаром Хархуу из Монголии. Бой завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей. Видео можно посмотреть здесь.

Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана

"Поединок получился не идеальным, но вполне хорошим. Мне противостоял очень сильный и опытный соперник. Мы много анализировали его бои перед началом турнира. Я следовал инструкциям своих тренеров и считаю, что мы выбрали правильную стратегию против монгола. Я не стану называть сильнейших соперников на этом ЧМ, я просто пойду вперед и докажу все на ринге. Мне не удалось добиться успеха на предыдущем крупном мероприятии, поэтому здесь я начну с нуля, чтобы проявить себя", - сказал Темиржанов.

Следующим соперником казахстанца станет победитель молодежного чемпионата Азии-2019 - японский боксер Рейто Цуцуми.

Протест, досрочные победы и плюс два для Казахстана. Как прошел первый день на ЧМ по боксу

Накануне успешно на ЧМ стартовал и капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов (67), также единогласным решением судей победил Ю Линея из Тайбэя. За выход 1/8 финала турнира он встретится с венесуэльцем Кристианом Паласио по прозвищу "Машина".

Сегодня, 26 октября, на ринг выйдут еще два представителя сборной Казахстана - Сакен Бибосынов (51) и Нурканат Райыс (75). Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу

Напомним, Казахстан представлен во всех 13 весовых категориях на ЧМ-2021. Расписание боев казахстанцев доступно здесь.

[readus]