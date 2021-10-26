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Супербой Казахстана против Узбекистана. Прямая трансляция второго дня чемпионата мира по боксу

Супербой Казахстана против Узбекистана. Прямая трансляция второго дня чемпионата мира по боксу
©AIBA
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Сегодня, 26 октября, на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) выступят два представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Сакен Бибосынов в 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма встретится с узбеком Хасанбоем Дусматовым. Отметим, что 24-летний Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020, а 28-летний Дусматов - олимпийский чемпион Рио-2016.

Еще один казахстанец Нурканат Райыс (75) в рамках 1/32 финала проведет бой с черногорцем Стефаном Савковичем.

Оба поединка пройдут в вечерней сессии. В прямом эфире ЧМ покажет телеканал Qazsport, начало в 22:00 по времени Нур-Султана. Трансляция доступна по этой ссылке.

Накануне свои стартовые поединки выиграли капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов (67) и Серик Темиржанов (57).

Казахстан представлен во всех 13 весовых категориях на ЧМ-2021. Расписание боев доступно здесь.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Сербия Узбекистан Бибосынов Сакен Райыс Нурканат

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