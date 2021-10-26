Апсет для олимпийского чемпиона, или как казахстанцу остановить звезду из Узбекистана на ЧМ по боксу

Сегодня, 26 октября, пройдет второй соревновательный день чемпионата мира по боксу в Сербии, а в главном бою встретятся боксеры Казахстана и Узбекистана. Некоторые моменты топовой дуэли - в материале корреспондента Vesti.kz.

Супербой Казахстана против Узбекистана. Прямая трансляция второго дня чемпионата мира по боксу

Противостояние Сакена Бибосынова с Хасанбоем Дусматовым в категории до 51 килограмма откроет вечернюю программу поединков. Зрелищный бой двух реальных претендентов на медаль, где один блистал несколько лет назад, а другой едва не вышел в финал на Олимпиаде-2020.

Кто же фаворит? Наверное, Дусматов, который выиграл в 2016 году Игры в Рио-де-Жанейро, дважды покорив в эти же сроки континентальный подиум. Был близок узбекский боксер и к титулу чемпиона мира, но уступил кубинскому виртуозу Хоанису Архилагосу.

Были и другие поражения. Например, в 2015 году Дусматов в статусе чемпиона Азии поехал покорять мировой турнир, но в 1/8 финала проиграл Руфату Гусейнову из Азербайджана. Уступил Хасанбой и в 2018 году в финале Азиатских игр - остановил его Амит Пангал из Индии.

Есть в его карьере проигрыши и от казахстанцев. В 2013 году Дусматов дважды пересекался с Биржаном Жакыповым, который тогда был первым номером сборной в категории до 49 килограммов. На февральском турнире четырех наций встречу выиграл узбекский боксер, а на октябрьском чемпионате мира казахстанец взял реванш и оставил соперника без первой серьезной медали.

Что же касается Бибосынова, то свой шанс 24-летний казахстанец получил в 2019 году, когда отобрался на чемпионат мира и им воспользовался. Сакен дошел до полуфинала, но уступил мастеру из Индии - Амиту. Две медали Бибосынов взял в 2021 году. На чемпионате Азии снова пропустил вперед Амита, а затем вошел в топ-4 на Олимпиаде в Токио.

Кто победит в Белграде? Предположим, что шансы примерно равны, но Дусматов в последнее время выступает среди профессионалов, где одержал три досрочные победы. Бибосынов будет готов к бою, но сможет ли он реализовать свои "козыри"? У него будет всего девять минут в ринге, чтобы выбить из борьбы одного из главных возвращений в олимпийский бокс.

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Напомним, ранее первые поединки выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов). Сегодня, 26 октября, вступят в борьбу еще два казахстанца - помимо Бибосынова, поединок проведет Нурканат Райыс (до 75 килограммов). Расписание боев других боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

Фото: olympic.uz (1) и Александр Канивец (2)

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