Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана

Аналитик и журналист портала Fight Site Тэйлор О’Хиггинс назвал представителей сборной Казахстана, которые могут претендовать на медаль на проходящем в Белграде (Сербия) чемпионате мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов, способен побороться за золото. Однако на пути у него может встать представитель Узбекистана Нодиржон Мирзахмедов, встречу с которым аналитик прогнозирует в 1/4 финала турнира.

"Мирзахмедов против Жусупова в четвертьфинале - это бой, за которым стоит следить, а его победитель, скорее всего, возьмет золото. Я отдаю преимущество узбеку в близком поединке и думаю, что он в итоге побьет Туркбая уулу из Кыргызстана в финале. Я слегка расстроен тем, что Казахстан выбрал Жусупова вместо Сабита, который еще только тинейджер, но победил Жусупова в их последнем бою", - написал О’Хиггинс в твиттере.

