Назван "лучший боксёр" из Казахстана на чемпионате мира-2025

Журналист Аслан Каженов поделился мнением о том, кто из боксёров сборной Казахстана ярче всех выступил на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

По его словам, звания "лучшего боксёра" ЧМ-2025 достоин Махмуд Сабырхан, выигравший золото на турнире в Ливерпуле (Англия).

"Считаю, что по итогам чемпионата мира Махмуд заслуживает звания "лучший боксёр". Все свои бои он выиграл с явным преимуществом. Были и нокдауны, и нокауты. Он показал настоящее шоу. Когда Махмуд выходит на ринг, мы уверены на 200 процентов. Он доказал, что является лучшим в своём весе. Стал двукратным чемпионом мира. Поэтому организаторам стоит это учесть! Удачи!", — написал журналист в соцсетях.

Напомним, в 1/8 финала в весовой категории до 55 килограммов Сабырхан встречался с соперником из Косово Башкимом Бажоку и одержал победу нокаутом за 30 секунд.

По итогам ЧМ-2025 Казахстан занял первое место в командном зачёте.

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.