Минус Кункабаев и две победы с нокаутом. Как Казахстан выступил в 1-й день турнира в Баку

Сегодня, 24 марта, в азербайджанском Баку стартовал международный турнир по боксу "Великий шелковый путь", передают Vesti.kz.

В первый день соревнований от Казахстана выступили шесть боксеров, и только двое из них отметились победами. При этом четверо начинали свой путь с четвертьфинала, а двое - с 1\8 финала.

Темиртас Жусупов (до 48 килограммов) победил азербайджанца Туралы Сариева и вышел в полуфинал.

Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов) оказался сильнее другого азербайджанца Фуада Джафарова в поединке за выход в полуфинал. Причем нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

Дамир Абдикадир (до 51 килограмма) уступил в четвертьфинале иранцу Мэхди Парвизи.

Серик Темиржанов (до 63,5 килограмма) капитулировал в 1/8 финала перед хозяином ринга Русланом Рустамовым.

Тимур Нурсеитов (до 75 килограммов) проиграл в 1/8 финала Алишеру Аюбову из Узбекистана.

Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов) потерпел поражение от россиянина Рамазана Карнукаева и не смог выйти в полуфинал.

Далее от Казахстана будут боксировать Тимур Кабдешов (до 54 килограммов), Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов), Бахтияр Смагулов (до 67 килограммов), Дархан Дуйсебай (до 71 килограмма) и Бекзат Танатар (до 86 килограммов). С их соперниками можно ознакомиться здесь.