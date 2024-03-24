Казахстан понес первую потерю на турнире по боксу в Баку

Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на международном турнире "Великий шелковый путь", стартовавшем сегодня, 24 марта, в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Дамир Абдикадир, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, начал свой путь с четвертьфинала и в первом бою уступил иранцу Мэхди Парвизи.

Ранее Темиртас Жусупов (до 48) стартовал с победы, подробности - тут.

Сегодня на ринг от Казахстана поднимутся еще Серик Темиржанов (до 63,5), Тимур Нурсеитов (до 75), Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

С соперниками казахстанцев можно ознакомиться здесь.