Казахстан проиграл битву Узбекистану на международном турнире по боксу

Сегодня, 24 марта, состоялось противостояние между Казахстаном и Узбекистаном на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 75 килограммов Тимур Нурсеитов встречался с Алишером Аюбовым. Победу одержал представитель Узбекистана Аюбов.

Для Казахстана это третья потеря. Ранее свои стартовые поединки проиграли Дамир Абдикадир (до 51) и Серик Темиржанов (до 63,5). А вот Темиртас Жусупов (до 48) стартовал с победы.

Сегодня от Казахстана выступят еще Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92). С их соперниками можно ознакомиться здесь.