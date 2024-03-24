Призера ЧМ из Казахстана оставили без медали в боксе

Сегодня, 24 марта, на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан) выступил казахстанский боксер Серик Темиржанов, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 63,5 килограмма он встречался против местного боксера Руслана Рустамова и проиграл хозяину ринга. При этом Рустамову в третьем раунде отсчитали нокдаун. Несмотря на это, азербайджанец вышел в четвертьфинал турнира.

Темиржанов - серебряный призер чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Для Казахстана это вторая потеря. Ранее в первом бою проиграл Дамир Абдикадир (до 51). А вот Темиртас Жусупов (до 48) стартовал с победы, подробности - тут.

Сегодня на ринг от Казахстана поднимутся еще Тимур Нурсеитов (до 75), Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

С соперниками казахстанцев можно ознакомиться здесь.