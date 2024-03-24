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Казахстан нокаутом получил второго полуфиналиста на международном турнире по боксу

Казахстан нокаутом получил второго полуфиналиста на международном турнире по боксу
©instagram.com/togambay_sagyndyk

Сборная Казахстана по боксу получила второго полуфиналиста на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь", стартовавшем сегодня в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz

Сагындык Тогамбай, выступающий в весе до 92 килограммов, начал свой путь сразу с четвертьфинала и на этой стадии одержал досрочную победу над азербайджанцем Фуадом Джафаровым, которого финишировал во втором раунде.

Ранее в полуфинал турнира пробился Темиртас Жусупов (до 48), а вот Дамир Абдикадир (до 51), Серик Темиржанов (до 63,5) и Тимур Нурсеитов (до 75) проиграли свои стартовые бои.

Сегодня от Казахстана выступит еще Камшыбек Кункабаев (свыше 92). С его соперником можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

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