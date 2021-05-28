Левит, Кункабаев и призеры чемпионатов мира. Прямая трансляция боев казахстанцев за выход в финал ЧА по боксу

Сегодня, 28 мая, казахстанские боксеры проведут бои за выход в финал чемпионата Азии, который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

До стадии 1/2-й дошли шестеро представителей сборной. Все они уже гарантировали себе медали турнира. Проигравшие на данной стадии получат "бронзу". Победители же продолжат борьбу за "золото".

Состав полуфинальных пар:

49 кг. Даниял Сабит (Казахстан) - Марк Лестер Дюренс (Филиппины);

52 кг. Сакен Бибосынов (Казахстан) - Амит Пангал (Индия);

69 кг. Абылайхан Жусупов (Казахстан) - Баттумур Мишеелт (Монголия);

75 кг. Абильхан Аманкул (Казахстан) - Сейедшахин Мусави (Иран);

91 кг. Василий Левит (Казахстан) - Рустам Ырысбек уулу (Кыргызстан);

+91 кг. Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Пуриа Амири (Иран).

В прямом эфире бои показывает Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Напомним, что накануне определились финалистки турнира в женской сборной Казахстана. Подробнее можно прочитать здесь.

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