Казахстанец деклассировал соперника на престижном турнире по боксу

Казахстанский боксёр Бексултан Боранбек провёл стартовый поединок на турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 55 килограммов он встретился с шотландцем Куллемом Аароном Эндрю. Победа осталась за казахстанцем - Боранбек выиграл все раунды со счётом 4:1, 5:0, 3:2. Во втором раунде Бексултан отправил соперника в нодаун.

Ранее, 4 февраля, на турнире Рахмина Абдумежитова уступила представительнице Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Азиза Исина завершила своё выступление после поражения от индийской боксёрши Чордари Андуиати. В то же время успешный поединок провёл Нурзат Онгаров, который одолел канадца Рока Иссайю и вышел в следующий раунд. Его успех поддержали Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан, также одержавшие победы.

Позднее в этот день на ринг выйдут ещё шесть казахстанских спортсменов — прямая трансляция поединков доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужской и женский турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как в женской части заявлены 14 спортсменок, выступающие в девяти категориях.