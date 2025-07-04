Казахстан лишили финала Кубка мира по боксу

Казахстанец Сагындык Тогамбай провел полуфинальную встречу против представителя Турции Эмре Яшара в рамках этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Бой прошел в весовой категории до 90 килограммов. Первые два раунда завершились со счетом 3:2 в пользу турецкого боксера. Причем в конце второго отрезка Тогамбай мощнейшим ударом пошатнул своего оппонента - однако рефери нокдаун не засчитал.

Судьба выхода в финал решалась в третьем раунде, сильнее в котором оказался спортсмен из Турции.

Отметим, что победа Эмре досталась раздельным решением судей.

Таким образом, Тогамбай завершает турнир с бронзовой медалью, а Яшар выходит в финал, обеспечив себе "серебро".

Напомним, ранее в рамках пятого соревновательного дня свой поединок провела Алуа Балкибекова. Результат ее противостояния с японской спортсменкой Юной Нишинакой можно узнать по ссылке.

Также Аида Абикеева сразилась с южнокорейской боксерше Су Юн Кан. Елдана Талипова поспорила с узбечкой Олтиной Сотимбоевой за выход в финал Кубка мира.

И, наконец, Ертуган Зейнуллинов вышел на ринг против француза Уго Гро в рамках четвертьфинального боя.