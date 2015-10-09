Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 11:00
 

  Комментарии

Поделиться
Казахстан на Кубке мира по боксу: прямая трансляция боёв второго дня ©НОК РК

Сегодня, 21 апреля, двое боксёров сборной Казахстана проведут бои на первом этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В рамках дневной сессии (начало в 19:00) на ринг выйдет Баглан Кенжебек. В 1/16 финала весовой категории до 55 килограммов он проведёт бой против Жирайра Саргсяна из Армении.

В вечерней сессии (01:00) Мухаммедсабыр Базарбайулы в 1/16 финала (65 кг) встретится с тунисцем Хассеном Атиа.

Где смотреть прямую трансляцию Кубка мира-2026 по боксу?

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на сайте канала Panam Sports.

Также в прямом эфире поединки будут транслироваться Бразильской конфедерацией бокса по этой ссылке.


Первый этап Кубка мира-2026 от World Boxing проходит с 20 по 26 апреля. Изначально Казахстан был на нём представлен 16 боксёрами (девять мужчин и семь женщин).

С результатами боёв первого дня с участием казахстанских боксёров можно ознакомиться здесь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 21:45   •   не начат
Спартак М
Спартак М
(Москва)
- : -
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
Кто победит в основное время?
Спартак М
Ничья
Краснодар
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!