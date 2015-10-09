Казахстан на Кубке мира по боксу: прямая трансляция боёв второго дня

Сегодня, 21 апреля, двое боксёров сборной Казахстана проведут бои на первом этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В рамках дневной сессии (начало в 19:00) на ринг выйдет Баглан Кенжебек. В 1/16 финала весовой категории до 55 килограммов он проведёт бой против Жирайра Саргсяна из Армении.

В вечерней сессии (01:00) Мухаммедсабыр Базарбайулы в 1/16 финала (65 кг) встретится с тунисцем Хассеном Атиа.

Где смотреть прямую трансляцию Кубка мира-2026 по боксу?

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на сайте канала Panam Sports.

Также в прямом эфире поединки будут транслироваться Бразильской конфедерацией бокса по этой ссылке.

Первый этап Кубка мира-2026 от World Boxing проходит с 20 по 26 апреля. Изначально Казахстан был на нём представлен 16 боксёрами (девять мужчин и семь женщин).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!